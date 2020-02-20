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20.02.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Savcılıktan RTÜK’e ‘Başbuğ’ yazısı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında, aralarında Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş’ın da yer aldığı altı AK Partili milletvekilinin “hakaret” suçlamasıyla yaptıkları suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ’un televizyonda yaptığı açıklamanın kaydını bir yazıyla RTÜK’ten istedi.

Savcılıktan RTÜK’e ‘Başbuğ’ yazısı
PAŞA ALYURT Ankara

Başbuğ, televizyon programında, “26 Haziran 2009’da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın” demişti. Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunan AK Partili milletvekilleri dilekçelerinde, “TBMM’nin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ’nün direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ’ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan Gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük talihsizliktir. Kanun tasarı ve değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşma sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır” ifadelerine yer vermişti.

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