'Seçim barajı sıfıra inmeli'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, iki parti arasında özellikle yerel seçimler sürecinde yaşanan sert siyasi tartışmaların ardından ilk kez bir araya geldi.

‘Katkı veririz’

Aksakal, önceki gün Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti. Aksakal görüşmede, siyasi partiler ve seçim yasalarına ilişkin değişiklik önerilerini içeren dosyayı Kılıçdaroğlu’na sundu. Milliyet’in edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Aksakal’ın özetlediği önerileri destekleyerek, yüzde 10’luk seçim barajının sıfıra indirilmesi ve seçime katılma yeterliliği elde eden tüm partilerin Hazine yardımından yararlanması gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu’nun, “Yüzde 1 oy alan partinin de en azından genel başkanı Meclis’e gelsin. Milletin vekilini liderler değil, milletin kendisi seçsin. Böyle olursa milletvekillerinin üzerindeki lider vesayeti biter ama iktidardakiler samimi değil” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki bir ekibin CHP’nin önerilerini hazırlamak için çalıştığını söylemesi üzerine Aksakal’ın, “Hukukçu arkadaşlarımız birlikte çalışabilir, katkı veririz” önerisini sunduğu aktarıldı.

Baro teklifi gündemde

Görüşmede gündemdeki konularla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Aksakal’ın barolarla ilgili yasa teklifine ilişkin, “Baroların ayrıştırılmasından yana değiliz” görüşünü aktardığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da, yasa teklifi ile ilgili “ortak mücadele” vurgusu yaparak, “Tüm muhalefet partileri bu teklifin TBMM’den geçmemesi için her şeyi yapacağız” dediği belirtildi.

Adaya imza alanı

Aksakal, görüşmede 25-26 Temmuz’da yapılacak CHP kurultayı için, “hayırlı olsun” dileğini de iletti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun, kurultayın pandemi sürecinde yapılması konusunda, “Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun önerdiği tüm tedbirleri alacağız. Tüzüğümüzün, hukukun tüm gerekleri yapılacak” dediği bildirildi.

CHP Parti Meclisi’ne (PM) aday olmak isteyenlerin 10 delegenin imzasını alması gerektiğini anımsatan Kılıçdaroğlu’nun, imzaların kurultay alanında değil, dışarıda belirlenecek bir alanda toplanması için bir düzen oluşturulacağını anlattığı öğrenildi.

Tartışmalar sonrası ilk görüşme

Kılıçdaroğlu ve Aksakal, iki parti arasında yerel seçim sürecinde yaşanan tartışmaların ardından ilk kez bir araya geldi. DSP’nin bazı CHP’li belediye başkanları ile eski CHP’li isimleri belediye başkan adayı göstermesi ‘muhalefetin oylarının bölündüğü’ gerekçesiyle tartışma yaratmıştı. Kılıçdaroğlu bu durumu ‘etik’ bulmadığını ifade etmiş, Aksakal da CHP’yi sert sözlerle eleştirmişti. Ancak görüşmede bu konular gündeme gelmedi.

‘Yasakçılıkla bir yere varamazsınız’

CHP’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sosyal medya açıklamalarına tepki gösterdi.

Adıgüzel, “Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek yola çıkanların, iktidarlarını sürdürmek için yasaklardan medet umar hale gelmelerini üzülerek izliyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz; yasakçı zihniyetle bir yere varamazsınız” dedi.