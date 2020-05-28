‘Seçim bir ihtiyaçtır’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemdeki tartışmalara ilişkin Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağına işaret eden açıklaması ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Siyasi Partiler Kanunu’nda ve seçim yasalarında değişiklik talebinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmalarını “çelişki” olarak değerlendiren Altay, şunları kaydetti:

“İktidar ‘seçim zamanında yapılacak’ diyorsa erken seçime hazırlanıyor demektir. Türkiye, ekonomik koşullar itibarıyla zaten seçim moduna girmiş durumdadır. Kaldı ki seçimin bir ihtiyaç olduğu da çok açıktır. Ekonominin içinden çıkılamaz hale getirilmesi Cumhur İttifakı’nda da bocalamalara yol açmıştır. Erdoğan ve Bahçeli’nin farklı sonuçlar doğurabilecek, çelişkili söylemleri Cumhur İttifakı’nın bocalama devrine girdiğinin göstergesidir. Hal böyle olunca Bahçeli’nin; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun olası bir erken seçime girmemesini sağlayacak adımlar atma psikolojisini de şuna bağlamak mümkündür: Milletin gözünden ve gönlünden düşenler, seçim sistemi ile oynayarak sandıktan çıkmayı geçmişte de hayal etmiştir. Turgut Özal’ın bu konuda denemeleri olmuştur. Lakin seçim sistemiyle oynayarak iktidarı sürdürme imkanı yoktur. Bahçeli’nin, ‘sistemin devamını sağlayacak düzenleme yapalım’ yaklaşımı ancak bununla izah edilebilir. Ama korkunun ecele faydası olmaz.”

Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, DEVA ve Gelecek partilerine milletvekili desteği vermeye yeşik ışık yakan açıklamalarına yönelik eleştirileri de yanıtladı.

‘Siyasi ahlak’ yanıtı

CHP’nin 2018 seçimleri öncesinde İYİ Parti’ye 15 milletvekili desteğini anımsatan Altay, şunları söyledi: “15’ler olayı, demokrasiye kurulan tuzakları bozmak ve YSK’nın demokrasi günahı işlemesini engellemek için yapılmış bir siyasi hamledir. Milletvekillerinin parti değiştirmesi siyaseten etik sayılmaz. Ama vekillerin parti değiştirmesinin yakın tarihteki iki mimarı vardır: AK Parti ve MHP. Bu konuya siyasi ahlak penceresinden bakanlar; Ağustos 2018, Şubat 2019, Mart 2020’de AK Parti ve MHP’ye geçen milletvekillerine rozet takarken, siyasi ahlaklarını buzdolabına mı kaldırdılar?”