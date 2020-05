İhtiyaç sahiplerine 6 ay ödemesiz 10 bin TL krediyi vermeyi bile beceremeyen AKP iktidarının tüm boyası bu pandemi sürecinde dökülmüştür” dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Koncuk, özetle şunları kaydetti:



“Biz İYİ Parti olarak seçimle gelen seçimle gider yaklaşımından asla taviz vermeden, ülkemizin gerçeklerini vatandaşlarımıza anlattıkça, yandaşlar sürekli HDP sakızını çiğnemekte, vatandaşın yaşadığı ekonomik sefalete tek kelime etmemekte. Milletin yaşadığı, sözde çözüm, bizce ihanet süreci, FETÖ’nün göz göre göre beslenip, büyütülerek, milletin başına bela edilmesi, kozmik odanın açılması ihaneti ki bu yüzden 848 gizli görevlimiz şehit edilmiştir. Bu büyük musibetlerin sorumluları bellidir ve bu affedilemez hataları sebebiyle, siyaseten hiçbir bedel ödememişlerdir.



Tüm bu musibetlerin sorumluları ise hala sütten çıkmış ak kaşık misali, hiçbir suçu üstlenmemiş, sürekli bir başkasının üzerine ihale etmeye çalışmıştır. Biz bunları asla unutmadık. Biz, kim ne derse desin, aziz milletimizin, hiç de hak etmediği ve her geçen gün içine sürüklendiği bu ekonomik sefaleti, yokluğu, yoksulluğu, adaletsizliği İYİ Parti olarak, anlatmaya devam edeceğiz.



‘Başka yolu vardır’



Önümüzdeki süreçte, çok daha kirli planlarla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz ve hazırlıklıyız. Biz, milliyetçiyiz, biz Atatürkçüyüz, biz bu milletin inanıp saygı duyduğu tüm milli ve manevi değerlere saygılıyız. Bunun dışında bize yönelik her söz, her tanımlama açık iftiradır ve AKP’nin varlığını devam ettirmek için kurgulanmış bir planın parçasıdır. Ya bu planın bir parçası olunacak ya da Türkiye ve Türk milleti hak ettiği güzel, huzurlu günlere ulaşacaktır.”