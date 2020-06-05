05.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara
Şehit babasıyla buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl cenaze töreninde saldırıya uğradığı şehit Yener Kırıkcı’nın babası Mustafa Kırıkcı ile dün makamında görüştü. Saldırıyla ilgili üzüntülerini ileten şehit babası Yener Kırıkcı’nın, “Bu olayın bizimle ilgisi yok. Saldıranlar dışarıdan gelmiş. Oğlumun cenaze namazını bile kıldırmadılar” dediği öğrenildi.
ŞEVKET YAMAN Ankara
Kılıçdaroğlu’nu Çubuk’taki evlerine davet eden Kırıkcı’nın, oğlunun isminin Ankara’da uygun bir yere verilmesini talep ettiği, CHP liderinin de bu isteği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceğini söylediği bildirildi.