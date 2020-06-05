Şehit babasıyla buluştu

Kılıçdaroğlu’nu Çubuk’taki evlerine davet eden Kırıkcı’nın, oğlunun isminin Ankara’da uygun bir yere verilmesini talep ettiği, CHP liderinin de bu isteği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceğini söylediği bildirildi.