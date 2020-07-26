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26.07.2020 - 13:31 | | AA

Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı

Tokat'ta şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi E.S. gözaltına alındı.

Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı

E.S. hakkında, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.S. emniyete götürüldü.

Azerbaycan'ın Tovuz'daki mevzileri görüntülendi!Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır kenti Tovuz’a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Kara Kuvvetleri Albayı Abdullah Gurbani, “Ermeniler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni cephe açmak ve Karabağ münakaşasında dünyayı kendilerine inandırmak amacıyla buraya saldırdılar. Ama bilmiyorlar ki onların karşısında günden güne güçlenen Azerbaycan askeri, Azerbaycan Ordusu var” dedi.
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