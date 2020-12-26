Şehit yakını ve gazi atamaları yapıldı

397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu atamayla birlikte kamuda istihdamı sağlanan şehit, gazi yakını ve gazilerin sayısının 44 bin 781’e ulaştığını kaydetti.

Selçuk, çevrim içi yapılan 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atama kurası töreninde yaptığı konuşmada, her şehidin, gazinin vatanın teminatı olduğunu belirterek, kendilerinin de her daim şehit ve gazi yakınlarının hizmetinde olduğunu ifade etti.

‘Daha iyi hizmet’

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerle ilgili daha sistemli bir veri tabanı oluşturma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Selçuk, “Böylelikle sizlere daha iyi hizmet sunacağımıza inanıyoruz” dedi.

Selçuk, atamayla ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli bir adım atıldığını belirterek, 2002 yılına kadar kamuda istihdam edilen gazi, şehit ve gazi yakınlarının toplam sayısının 6 bin civarında olduğunu, hükümetleri döneminde bu rakamın artırıldığını bildirdi.

Selçuk, “Bugün de 397 kardeşimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Böylece 397 kardeşimizin atamasıyla birlikte bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 44 bin 781’e ulaşmış olacak. Sizlerle kamu kurumlarımızda çalışma arkadaşı olmanın da mutluluğunu yaşamış olacağız” diye konuştu.

Ataması yapılan 147’si kadın, 250’si erkek 397 kişiye yeni görev yerlerinde başarı dileyen Selçuk, konuşmasının ardından “Hayırlı olsun” diyerek kura işlemini başlattı.