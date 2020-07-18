Şehitler uğurlandı

Başkentte çifte acı

Van’da şehit düşen Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (27) ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin (28) için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, şehitlerin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları da katıldı. Üstüner’in 1.5 yıllık eşi Elif Üstüneri ve anne Ayşe Üstüner’i polisler sakinleştirdi. Fenalaşan baba Adem Üstüner tabuta sarılarak ağladı.



‘Dik duracağım’

Şehit Mustafa Keskin’in eşi Büşra Keskin de törene kucağında 10 aylık oğlu Ali ile katıldı. Büşra Keskin’i, Bakan Soylu teselli etmeye çalıştı. Şehit eşi Keskin, “Dik duracağım, oğluma da bakacağım. Gözün arkada kalmasın” diyerek gözyaşı döktü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı namazın ardından Keskin’in cenazesi Evren’de Üstüner’in cenazesi de 4 yıl önce Şırnak’ıta şehit olan ilkokul arkadaşı Özel Harekat polisi Mahmut Bilgin’in Beypazarı’ndaki mezarının yanına defnedildi.













Üniformasıyla katıldı

İzmirli şehit Semih Güzelay’ın (27) Gaziemir 15 Temmuz Camii’ndeki cenaze törenine eşi komiser Gözde Güzelay üniformasıyla katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eski Meclis Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da törende hazır bulundu.

‘Bu kadar güzel miydin?

Mersinli şehit polis memuru Burak Derya (28) için Anamur’da yapılan törene, şehidin annesi Firdevs Derya, “Oğlum sen daha yakışıklı olmuşsun, daha güzel olmuşsun. Bu kadar güzel miydin?” diyerek ağıt yaktı. Kırıkkaleli şehit Pilot Komiser Gökhan Mete Altunbaş (31) da Keskin ilçesinde törenle uğurlandı. Çarşı Camii’nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Şehidin babası Süleyman Altunbaş, annesi Sonay ve eşi Hilal Altunbaş’ı görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin 1.5 yaşındaki oğlu Göktürk olan bitenden habersiz ne olduğunu anlamaya çalıştı. Altunbaş ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Gözyaşları dinmedi











Şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram’ın (30) cenazesi de memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene, şehidin babası Nail, annesi Semra ve kardeşi Cenap Bayram ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer protokol üyeleri ile şehidin yakınları katıldı. Bursalı Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan için Mihraplı Camii’nde düzenlenen törende şehidin annesi Mediha ile ağabeyleri Emre ve Emrah Aydoğan’ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Küçük Öykü ağlattı











Siirt Pervari”de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis Anıl Kemal Kurtul (29) da memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Meryem, babası Muhammet, eşi Hülya Kurtul gözyaşı döktü. Törene polis ablalarının kucağında taşınan 6 aylık şehit kızı Öykü’yü görenler gözyaşlarına hakim olamadı.



Bir acı haber de KKTC’den



KKTC’de vatani görevini piyade er Mutlu Kartiz (23), çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp şehit oldu. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız’ın da aralarında bulunduğu yetkililer, şehidin Muğla Ortaköy Mahallesi’ndeki annesinin evine giderek şehadet haberini verdi. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit er Kartiz’in terhisine 50 gün kaldığı öğrenildi.