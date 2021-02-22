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22.02.2021 - 07:00 | | AA

Şenocak aday olmayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü gerçekleştirecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi’nde aday olmayacağını duyurdu.

Şenocak aday olmayacak

Twitter’dan açıklama yapan Şenocak, “9 Şubat 2018’de liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle atandım. 6 Mayıs 2018’de yapılan 6. Olağan İl Kongresi’nde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi.

 

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