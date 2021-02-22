Şenocak aday olmayacak

Twitter’dan açıklama yapan Şenocak, “9 Şubat 2018’de liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle atandım. 6 Mayıs 2018’de yapılan 6. Olağan İl Kongresi’nde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi.