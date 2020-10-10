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10.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Şentop, Berberoğlu’nu Meclis’e davet etmeli’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Şentop, Berberoğlu’nu Meclis’e davet etmeli’

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

KORONAVİRÜS: Bizdeki rakamlarla Sayın Bakanın rakamlarının uyuşmadığını ifade ettik. Açıklamalar başlayınca TTB’ye çok ağır eleştiriler gelmeye başladı. Hiç sayı açıklamazsanız eleştiri gelebilir. Açıklıyorsanız doğruyu açıklayacaksınız.

SEÇİM TARTIŞMALARI: Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum, Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki yeter artık seçime git, Türkiye’yi seçime götür.

BERBEROĞLU KARARI: Burada TBMM Başkanı’na düşen, karar okunur mu okunmaz mı bilmem, Enis Bey’i parlamentoya davet etmektir. AYM hakka, adalete uygun bir karar verdi. 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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