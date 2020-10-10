‘Şentop, Berberoğlu’nu Meclis’e davet etmeli’

Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



KORONAVİRÜS: Bizdeki rakamlarla Sayın Bakanın rakamlarının uyuşmadığını ifade ettik. Açıklamalar başlayınca TTB’ye çok ağır eleştiriler gelmeye başladı. Hiç sayı açıklamazsanız eleştiri gelebilir. Açıklıyorsanız doğruyu açıklayacaksınız.



SEÇİM TARTIŞMALARI: Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum, Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki yeter artık seçime git, Türkiye’yi seçime götür.



BERBEROĞLU KARARI: Burada TBMM Başkanı’na düşen, karar okunur mu okunmaz mı bilmem, Enis Bey’i parlamentoya davet etmektir. AYM hakka, adalete uygun bir karar verdi.