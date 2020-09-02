Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Barron, TBMM Başkanı Şentop ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid 19 salgını nedeniyle ülkelerin yaşadığı sıkıntılar ve dünya parlamentolarının çalışma tempolarına etkisi başta olmak üzere, parlamenter diplomasinin sıkıntılara birlikte göğüs germe adına üstlenebileceği role ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Şentop, basına kapalı görüşmenin ardından, PAB Başkanı Barron ve beraberindeki heyet onuruna yemek verdi.

Adli yıl mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni adli yıl nedeniyle yayımladığı mesajında adaletin devletin esası ve milletin huzur ile güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı. Şentop, “Güçlü bir devlet ve müreffeh bir millet olabilmenin ön şartı, hukuk kurallarından başka referans tanımayan bağımsız ve tarafsız yargıdır” ifadelerini kullandı.