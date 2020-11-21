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21.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şentop ve Çelik’ten tepki: Pompeo ziyaretleri hukuksuzluktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı.

Şentop ve Çelik’ten tepki: Pompeo ziyaretleri hukuksuzluktur

Şentop, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Topal ördek”in yanlış iz bırakacağını belirterek, “Uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti, ancak bir ‘topal ördek’ yöneticisi tarafından yapılabilir, barış için değil, fitne için. Kınıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pompeo’nun Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimini ziyaret etmesinin uluslararası hukukun ve kararların açık ihlali olduğunu belirtti. Pompeo’nun, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar attığına dikkati çeken Çelik, bu yaklaşımın sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barışı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmekte olduğunu kaydetti. Çelik, “Pompeo’nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi hukuksuzluktur. Her türlü hukuksuzluğa karşı Filistinlilerin yanında olacağız” dedi. 

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