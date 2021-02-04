Şentop’tan AYM’ye Berberoğlu tepkisi: Öğüt vermesi yetki aşımıdır

Meclis Başkanı olarak, bütün partileri bir araya getirmek, yeni bir uzlaşma komisyonu kurmak konusunda inisiyatif alıp almayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, partilerin tutumlarını görmeleri gerektiğini, bütün partilerin görüşlerinin ortaya çıkmadığını belirtti. Şentop, “Olursa çok iyi olur” vurgulamasını yaptı.

‘Siyasi bildiri’

Şentop, AYM’nin, Berberoğlu hakkında verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesine ilişkin soru üzerine, AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu, yerel mahkemenin AYM kararında gösterilen durma kararını vermesi gerektiğini söyledi. Şentop, “Başta TBMM ve HSK olmak üzere, bütün kamu kurumlarının anayasa ve hukuk kurallarına uyması konusunda, mahkemeyi ikaz etmesi veya ne gerekiyorsa yapması lazımdır gibi bir hüküm veriyor. AYM, tabiri caizse bir çağrı, siyasi bildiri yapıyor. TBMM’ye bu şekilde tembihte, nasihatta bulunması, öğüt vermesi, AYM’nin çok açık bir yetki aşımıdır” diye konuştu.

Şentop, AYM’nin, TBMM bağlamında ne dediğini sorarak, “TBMM, bu AYM kararına uymayan mahkemeyi, bir kanunla kaldırsın mı? AYM kararını okutmak suretiyle Sayın Berberoğlu’nun dokunulmazlığının iadesi mi söz konusu olabilir? Ki bunlar benim kanaatimce anayasa ve mevzuata göre mümkün değil. AYM eğer bunları söylüyorsa, açıkça yazmalı” değerlendirmesinde bulundu.

‘Bir yazı yazacağız’

Şentop, AYM’ye bir yazı göndereceklerini belirterek “Meclisin adını geçiriyorsun bir cümlenin içinde ama Meclis sana göre ne yapmalı?” diye sordu. AYM kararında, kesin hükmün ne zaman ortadan kalkacağına dair hiçbir cümle bulunmadığına işaret eden Şentop, “TBMM ne yapması gerekir diye bir yazı yazacağız, göndereceğiz” ifadelerini kullandı

‘Hüküm kalkmalı’

Şentop, Berberoğlu’nun dokunulmazlığı yeniden kazanması için kesin hükmün ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. Şentop, durma kararı verildikten sonra bunun usulüne göre Adalet Bakanlığı’na ve Meclis’e gelmesi gerektiğini belirterek, Meclis’in gereğini o zaman yapacağını kaydetti.





