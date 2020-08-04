Şentop’tan Gafarova’ya bayram telefonu: Azerbaycan’ın yanındayız

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şentop, Ermenistan’ın hukuku hiçe sayan son saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendisinin de açıklamalar yaptığını belirterek, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini dünyaya en güçlü şekilde gösterdiklerini kaydetti. Şentop, hava ve kara unsurlarının katılımıyla devam eden ortak askeri tatbikatın, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunun çok somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ermenistan’ın yayınladığı Milli Güvenlik Strateji belgesine de dikkati çekerek, söz konusu belgenin hem Azerbaycan hem de Türkiye’ye karşı düşmanca yaklaşımını gösterdiğini, asılsız iddialarını tekrarladığını aktaran Şentop, “Ermenistan’ın Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı bu emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Gafarova da, “Türkiye-Azerbaycan kardeşliği sadece Ermenistan’a karşı değil tüm dünyaya karşı bir kardeşliktir” dedi. Şentop, ayrıca İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Rustami Emomali ile de görüştü.