‘Sivillere saldırı bir savaş suçudur’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Ermenistan sivillere saldırıyor. Bu bir savaş suçudur. Rusya’da masa kuruldu. Olaylar izleniyordu ama Türkiye masada yoktu. Bunu da Türkiye’deki bütün vatandaşlarımın hafızalarına yazmalarını istiyorum. Madem ki sorunun çözümüne katkıya hazırız neden Türkiye o masada yok?” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

NEDEN TÜRKİYE YOK?: Azerbaycan’dan güzel haberler gelmiyor. Toprakları işgal altında olan bir devlet mücadele veriyor. Sayın Aliyev ‘Ben savaşacağım’ demiyor. ‘İşgal altında olan topraklardan çıkarlarsa sorun yok’ diyor. Haklı mı, haklı. Evrensel hukuka ve insan haklarına da uygun. Daha fazla kan akmaması için Ermenistan’ın işgal altındaki topraklardan çıkması gerekiyor. Ama onlar ne yapıyor, sivillere saldırıyor. Bu bir savaş suçudur. Elbette Rusya’da masa kuruldu. Olaylar izleniyordu ama Türkiye masada yoktu. Bunu da Türkiye’deki bütün vatandaşlarımın hafızalarına yazmalarını istiyorum. Madem ki sorunun çözümüne katkıya hazırız neden Türkiye o masada yok?

DEVLETİN GÖREVİ: Ankara’da 5 yıl önce bir terör saldırısı oldu. 102 kişi hayatını kaybetti. Hala olay aydınlatılmış değil. 10 Ekim’de yaşanan terörün kimlerden, nerelerden, nasıl kaynaklandığının ortaya çıkarılması devletin görevidir.

EN BÜYÜK GÜNAH: (Hatay’daki orman yangınları) Teröre karşıyız ama ağaçları, tabiatı seviyoruz. Bir ağacı yakmak en büyük günahtır. Ormanı, hayvanları, kuşları yakanlar zaten terörist. Ha bir insanı öldürmüşsün, ha bir ağacı yakmışsın.

LÜTFETMİŞLER MAAŞ ÖDEMİŞLER: (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamalarına tepki göstererek) Devleti yöneten alçak gönüllü olmak zorundadır. Allah kimseyi kibirle doldurulmasın. Baştaki kibirli olunca yöneten kadroların da tamamı kibirli oluyor. Emekliye 674,5 milyar lira aylık vermişler, bunu da bir övünç meselesi olarak, ‘Bak lütfettim, senin aylığını vermeyebilirdim ama iki yılda sana bu kadar para verdim, öp başına koy.’ diyor. Şimdi lütfetmiş, ben sana emekli aylığı veriyorum demiş. Şu kepazeliğe bir bakın.

İHANETTİR: (Alternatif barolar ve baro seçimlerinin ertelenmesi) Siyasi partiler seçim yapabiliyor barolar niye yapamıyor? Bir kişi koltuğunda otursun diye. İstanbul’da zorla baro kurdular şimdi Ankara’da zorla kamu avukatlarının önüne imzalamaları için kağıt koyuyorlar. Kamu avukatlarına seslenmek istiyorum. Onu imzalamak ihanettir.

‘Bize 5 ay maaş vermeyin, çocuklara bilgisayar verin’

Devlet ihtiyaç sahibi aile ve öğretmenlere ücretsiz bilgisayar vermesi lazım. 21. yüzyılda bilgisayarla tanışmayan çocuk mu olur? Gerekirse bize beş ay maaş vermeyin, çocuklarımıza internet ve bilgisayarı ücretsiz verin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi anket yapıyor, evde bilgisayar kullanımı en düşük ilçeler, AK Parti’nin en çok oy aldığı ilçeler. Böyle bir paradoks yaşıyoruz.

‘Siz böyle düzen gördünüz mü?’

Devletin yakın zamanda 9 milyar 800 milyon liralık bir ihaleye çıktığını, “Sen bu işi yapacaksın” denilerek ihalenin bir kişiye verildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “9 Ekim 2020’de Resmi Gazete’de bir tablo yayınlandı. Bu tablonun 81. sırasında ihale verdikleri inşaata, 9 milyar 449 milyon 995 bin 833 liralık vergi harç muafiyeti getiriyorlar. 9 katrilyonluk ihale veriyorsun, 9 katrilyonluk vergi muafiyeti veriyorsun. Çayın taşı ile çayın kuşunu vuruyorsun. Hiçbir zaman, masraf yapmasına gerek yok, devlete vergi ödemeyecek. Siz böyle bir düzen gördünüz mü? Bu düzen, harami düzenidir.”

‘İddialar dayanıksız’

CHP liderinin iddialarının ardından Kalyon Holding’den yapılan açıklamada “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında gündeme getirdiği; son birkaç gündür bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, şirketimizi karalamaya yönelik bilgisizce ve art niyetli iddialar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ne siyaset ne de gazetecilik ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, şirketimizin itibarını karalamaya yönelik bu haksız, dayanaksız ve tümüyle yanlış iddialar karşısında tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz. Habere konu olan Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Linde’yi kabul etti

Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesi İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyeti grup salonunda kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabule İsveç’in yeni atanan Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker de katıldı.