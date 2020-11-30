Siyaseti geren sözlere soruşturma

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın önceki gün bir televizyon programında sarf ettiği sözler tartışma yarattı. Özelleştirilen Tank Palet Fabrikası’nı işaret ederek “Öyle bir noktadayız ki. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış... 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış” ifadelerini kullanan Başarır hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Katıldığı bir televizyon programında ‘Türk ordusu satılmış.’ diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, TCK’nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘Hesabı sorulacak’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ifadeye tepki göstererek, “Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi. MSB’den yapılan açıklamada da ‘daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edildiği’ belirtildi. Bakanlığın yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş Türk ordusunun niteliklerini artırmanın gayreti içinde olduğu vurgulanan açıklamada, “Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde, görevinin başındadır” denildi.

RTÜK’ten inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan yapılan açıklamada da TSK’ya yönelik ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı belirtilerek, “Dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘Kendini bilmezliği esefle kınıyorum’

Başarır’ın sözlerine iktidar cephesinden sert tepkiler geldi:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün başarı ve adanmışlığını bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez. Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahraman Türk ordusu hakkında ahlâk ve seviye yoksunu ifadeler kullanan Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. ‘Türk ordusu satılmış’ diyen Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.... Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir.

‘Sözlerimin ordumuzla alakası yok’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir. Arkasındayım. Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur! Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir. İhanettir!” dedi.

CHP’den de Başarır’a destek mesajları geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: TSK’nın büyük ve önemli bir tesisi tank palet fabrikasının Katar’a peşkeş çekilmesine itirazı, şanlı ordumuza hakaret diye algılamak trol aklının ve organizasyonunun geldiği çaresizliğin son halidir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Sözlerini açıklamasına rağmen, algı operasyonuyla, Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır’a başlatılan soruşturmayı kınıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ‘Tank Palet Vatandır’ demeye, ülkemizi gizli kapaklı yabancı ülkelere peşkeş çekmeye kalkanların üzerine yürümeye devam edeceğiz.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Çarpıtma, hakaret, trol organizasyonu Katar’a peşkeş çektiğiniz Tank Palet Fabrikası gerçeğini gizleyemeyecektir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Troller, Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satılmasını eleştirdiği için Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır’a saldırıyor. Burada “ordumuza hakaret var” diyenleri vicdana ve ahlaka davet ediyoruz. Eleştirimiz Tank Palet Fabrikası’nı Katar ordusunun emrine verenleredir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: Tank palet fabrikasını Katar ordusuna 1 kuruş almadan peşkeş çektiniz. Bu rezaleti örtbas etmek için milletvekilimizin sözlerini çarpıtıyorsunuz.