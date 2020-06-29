‘Siyasette kadının ağırlığı yetersiz’

Kılıçdaroğlu, Şerife Bacı Kadın Platformu üyeleri ile video konferans aracılığıyla görüştü. Atatürk ve arkadaşlarının kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Şimdi bu haklardan yola çıkarak bugün kadınlar ciddi bir güç olarak ortaya çıktılar ama henüz Türkiye’de kadınların yeterli düzeyde örgütlendiğini söylemek çok zor. Belli bölgelerde kadın hala yeteri kadar sesini çıkaramıyor, yeteri kadar haklarını talep edemiyor ama bunları aşmak mümkün” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, başka bir kadın üyenin, “Kadının adı var mı?” sorusu üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

“Kadının mutlaka adı var. ‘Adı yoktur’ dersek haksızlık yapmış oluruz. Bütün mesele şu aslında, siyaset arenasında kadın yeterli ağırlıkta değil. Onun temel nedeni de siyaset alanının aslında çok kirlenmesi ve o kirli alanda kadının siyaset yapmasına fırsat verilmemesi gibi bir tablo var. Biraz acı ama ifade etmek zorundayım. O nedenle biz, ‘Mutlaka siyasette etik değerler olmalı, siyasi ahlak kanunu çıkmalı.’ diye ısrarla söylüyoruz. Kadınlar siyasal görüşlerini bir tarafa bırakıp bir hedefe odaklanabilseler emin olun çok şeyi çözebilirler. Mesela kadınlar şöyle bir propagandayla yola çıksa, ‘siyasi partiler yasasının değişmesi ve en az yüzde 33 veya yüzde 50 cinsiyet kotasını kim savunuyorsa ona oy vereceğiz.’ Düşünebiliyor musunuz? Bütün siyasi partiler böyle bir ortak kadın sesi çıkarsa ortaya bütün siyasi partiler getirir yüzde 50’yi koyarlar.”