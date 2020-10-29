Siyasilerden Cumhuriyet Bayramı mesajı: 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız

Erdoğan, “Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye’nin kendi iradesi ile hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz” dedi.



Özel konserler ve programla kutlanacak



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim kutlamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabulü ile devam edecek. Kutlamalar, resmi geçit törenlerinin ardından bir dizi özel konser ve programla sürecek. İletişim Başkanlığı, ayrıca Akdeniz’in Türkiye için önemine bir kez daha dikkati çekmek ve bölgenin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak adına Akdeniz’de 9 noktada, 7 şehirde, 97 dalgıçla su altında bir dizi etkinliğe imza atacak.



‘Cumhuriyet en büyük miras’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmek üzere kurduğu, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yaşı kutlu olsun. Ülkemiz, ekonomik ve siyasal açıdan bir buhranın içinde olsa da başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran kadroların yol göstericiliğinde, Anayasa’nın temel dayanağı olan ‘demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti’ anlayışını, kararlı bir yönetim eliyle güçlendirerek sürdüreceğiz. Çünkü bizler, Atatürk ilkelerinin öncülüğünde, bunu başaracak güce, öz güvene ve birikime sahibiz.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhuriyet, ödediği bedeller düşünüldüğünde, Türk Milleti için, yalnızca bir idare şekli değildir. Cumhuriyet; mazlum milletlere örnek olan bir kurtuluş öyküsünün tacıdır. Cumhuriyet; idareyi, bir kişinin iki dudağı arasından alıp, millet iradesine teslim eden medeniyet köprüsüdür. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine, 97 yılda nakış nakış örülerek giydirilen cumhuriyet zırhının yara almasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu toprakların Türk yurdu olduğunu, ve bu gerçeğin, ezelden ebede değişmeyeceğini unutanlara, unutmak isteyenlere ya da unutturmaya kalkanlara, bıkmadan, usanmadan hatırlatacağız.