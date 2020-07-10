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10.07.2020 - 19:04 | | DHA

Skandal sözlerine tepki yağmıştı! Levent Özeren tutuklandı

Bursa'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

Skandal sözlerine tepki yağmıştı! Levent Özeren tutuklandı

Bursa'da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  İYİ Partili Levent Özeren (55), çıkarıldığı mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından ayrı ayrı tutuklunarak, cezaevine gönderildi.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

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