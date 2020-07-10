Skandal sözlerine tepki yağmıştı! Levent Özeren gözaltına alındı

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırımın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu.



Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Her kesimden sert tepkiler gösterildi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.



İYİ Partili Özerenin bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özereni Bursanın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özerenin Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.











Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.