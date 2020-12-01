Sokağa çıkma yasağı genişletildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, “Vaka sayıların 30 bine dayanmış olması çok dikkatli ve sabırlı davranmamız gerektiğini gösteriyor. Şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında bir çare bulunmuyor. Vatandaşlarımız öncelikle ‘TMM’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmelidir” dedi. Erdoğan, yeni tedbirleri şöyle sıraladı:

HAFTA SONU TAM KAPANMA: Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

MARKETLER AÇIK: Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

65 ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA TOPLU ULAŞIM YASAK: Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır.

ANA SINIFLARINA ARA: Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.

CENAZE VE NİKAHA 30 KİŞİ SINIRI: Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerlerin faaliyetlerine ara verilecektir.

AVM’YE HES KODU GİRİŞİ: Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu, kabul edebilecekleri müşteri sayılarını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca sınırlanabilecektir.

BU AKŞAM BAŞLIYOR: Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nın belirlediği hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin gözetiminde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. Detaylar, İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından (bu akşam) itibaren uygulamada yer alacaktır.

SİGARA İÇMEYİ BIRAKIN: Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ben milletimden bir şey daha istiyorum; lütfen sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın, nargile içmeyi bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok. Sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Camlarınızı açık tutmayı ihmal etmeyin.

AŞILAR ÜCRETSİZ OLACAK

Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına gelen her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır. Yerli aşı çalışmalarını da gün gün izliyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ

‘BU MİLLET SENİ AFFETMEYECEK’

Erdoğan, siyasi gündeme ilişkin olarak şu mesajları verdi:

ORDUYA BÜHTANA İZİN VERMEYİZ: Türkiye’de ekmeğini yiyip, vatanına düşmanlık besleyen, havasını soluyup, ezanından, bayrağından nefret eden, sefasını sürüp, insanını sevmeyen bir kesim var. Bunlar ülkenin temel değerlerine, kurumlarına saldırmayı adet ettiler. CHP’lilerin sık sık yaptığı bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK’yı hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bu işin, bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Sırtını darbecilere dayayarak iktidara gelebilen bir partinin TSK’ya düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz. Onların derdi, Ordumuzun artık darbeyle CHP’ye iktidar yolu açmak yerine, Türkiye’nin sınırlarını koruma, sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevlerini yerine getiriyor olmasıdır. Sıfatları milletvekili olsa da laf cambazlığı ile bu ülkenin ordusunu bühtan etmesine izin veremeyiz. Ey bu CHP’nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim Silahlı Kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecek.

İSTANBUL’DAKİ PAYI YÜZDE 80.6: Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’un Türkiye Varlık Fonu’nun uhdesindeki yüzde 10’luk hissesinin Katar Yatırım Oteritesi’ne satışı yapıldı. Türkiye Varlık Fonu’nun bu isteği geçtiğimiz yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan almıştır. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’daki payı yüzde 80,6’dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım. Yani bir yıl öncesiyle aynıdır. Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40’tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş Londra borsasının da yüzde 10,3’üne sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı.

KATAR YATIRIMDA 17. SIRADA: Almanya’nın, İngiltere’nin tapusunu Katarlılara veren de çıkmadı. Aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet duydu. Bu tür yatırımlar ülkemize duyulan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun. Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 6.7 büyümesi, üretim ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemli. Ekonomik ve hukuki reformlarımızı süratle hayata geçirerek, ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız. Ülkemize yatırım yapan tek ülke Katar değildir. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci sırada yer alıyor. Onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar ise 17. sıradadır.

PARA PARADIR: Uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye getirmek için çok gayret sarf ettik. Aynı şekilde Türk yatırımcılarımızın yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ettik. Uluslararası sermaye yatırımları hem yatırım yapan ülkeye, hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağlıyor. Ama CHP ve bir kısım medya ‘Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’a ortak oldu’ diye ortalığı birbirine katıyor. 2015’den 2019’a kadar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul’un yüzde 10 ortağıydı. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nazdak, Borsa İstanbul’un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye ‘Avrupa, Amerika Türkiye’yi ele geçiriyor’ diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat’ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık.

FAŞİST KAFA: Borsa İstanbul’a değer katan Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Nazdak, Katar da olsa bizim için makbuldür ve teşekküre layıktır. Ama bu faşist kafa ülkenin ve milletin hayrına olan böyle bir işte kimliğine bakarak yatırımcı ayrımcılığına gidiyor. Bu örnek dahil CHP’nin ve onun kuyruğuna katılanlara milletimizin ülkeyi neden emanet etmeyeceğinin en açık göstergesidir.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YAPILMAYACAK

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni koronavirüs önlemleriyle ilgili, 81 il valiliğine iki yeni genelge gönderdi. Tedbirlerin detaylarının ve istisnalarının belirlendiği genelge özetle şöyle:

- İllerde, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenecek ve personel servis saatleri bu mesai saatlerine göre düzenlenecek.

- Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

- Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar araç kullanmamak şartıyla yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek. Sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

- Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir. Hastaneden taburcu olan, hastane randevusu olan, doktor raporu olan, cenaze işlemleri, ÖSYM sınavlarına katılacaklar, askerlik hizmetini tamamlayarak evine dönen, ceza infaz kurumlarından salınanlar, zorunlu hal sayılacak ve Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek. Bu mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. Özel araçlarını kullanamayacaklar.

- İstisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.