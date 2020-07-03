'Sol siyasetle başarıya ulaşırız'

Genel Başkan adaylığı ile ilgili değerlendirmelerine devam ettiği belirtilen Parti Meclisi (PM) üyesi İlhan Cihaner’in başını çektiği, bazı milletvekillerinin de destek verdiği “Gelecek İçin Biz” platformu dün bir bildiri yayımladı. Parti içinde kendisini daha “sol” çizgide konumlandıran grubun, “Geçmişi biz kurduk, geleceği de biz inşa edelim” başlığıyla yayımlanan bildirisinde, “Bizler, CHP’nin demokratik bir örgüt ve yönetim anlayışıyla, ülkemizin ise Atatürk devrimlerini ve kurucu değerleri sahiplenen sol bir siyasetle başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Siyasal krizlerin nedeni olan sağ politikalarla üretken bir gelecek inşa edilemez” denildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi: “Ülkemizin aydınlanma, emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tüm kazanımları, bu kez de ‘AKP gömleğini çıkardık’ diyenlerin ayakları altına serilemez. Oldubitti koşullarda yapılacak kurultayımızda, bugünkü yıkımın sorumlularıyla ‘uyumlu’ çalışacak kadroların seçilmesine izin vermeyelim. Geleceği, eskimiş siyasi figürler ve politikalar ile inşa edemeyiz. İçine düştüğümüz ‘ne derler’ sarmalından ancak yeni ve dinamik bir siyaset anlayışıyla çıkabiliriz.”