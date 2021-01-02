Son dakika: 16 ilin geçiş noktası! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor.

Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

(Kömürhan Köprüsü) Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır.

BÖLGENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK

Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik.

Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir.

HABİS ZİHNİYET

Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz.

Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen 2020 yılında da hizmet siyasetinden asla taviz vermedik.

Biz en zor şartlarda bile inşa etmenin, hizmet üretmenin peşinden koştuk. Her alanda gece gündüz çalıştıki çalışıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız.

KAPSAMLI HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ

Elbette 2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz için de zor bir yıl oldu. Koronavirüs musibetinin yol açtığı sıkıntıları da omuzlamak mecburiyetinde kaldık. Milletimizin geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık.

İnşallah Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız

2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz.