Son dakika: 3 ismin vekilliğinin düşürülmesine ilişkin AK Parti'den açıklama
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş 3 ismin vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP ve CHP'den 3 ismin vekilliğin düşürülmesi hakkında Muş, "CHP durumu nasıl konumlandıracağına kendi karar vermeli " dedi. Erken seçim tartışmalarına ilişkin ise "Seçim Haziran 2023'te yapılacaktır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Barolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Erken seçim konusunda Muş, "Seçimlerin üzerinden 2 sene geçmiştir. Bizim gündemimizde yoktur. Zamanında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Siyasi partiler kanunu gibi düzenlemeler hakkında ise "Kanun yoluyla siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir durum söz konusu değil. Bu çalışma hakkında gerekli bilgileri sağlayacağız" dedi
3 ismin vekilliğinin düşürülmesi
Muş, "Hüllecilik CHP'nin işidir. Hüllecilik bizde yoktur, biliyorsunuz o Güneş Model'den itibaren CHP'nin geleneğidir. Kurulan ya da kurulacak yeni partiler mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurarak seçimlere girebilirler. Herkes hak ettiği oyu alacaktır" açıklamasını yaptı.