Son dakika: 3 ismin vekilliğinin düşürülmesine ilişkin AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Barolarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Erken seçim konusunda Muş, "Seçimlerin üzerinden 2 sene geçmiştir. Bizim gündemimizde yoktur. Zamanında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Siyasi partiler kanunu gibi düzenlemeler hakkında ise "Kanun yoluyla siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir durum söz konusu değil. Bu çalışma hakkında gerekli bilgileri sağlayacağız" dedi

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Muş, "Hüllecilik CHP'nin işidir. Hüllecilik bizde yoktur, biliyorsunuz o Güneş Model'den itibaren CHP'nin geleneğidir. Kurulan ya da kurulacak yeni partiler mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurarak seçimlere girebilirler. Herkes hak ettiği oyu alacaktır" açıklamasını yaptı.