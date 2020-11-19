19.11.2020 - 15:54 |
Son dakika... 340'ın altına düştü! Bakan Soylu açıkladı
Son dakika gelen habere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.
Bakan Soylu şunları söyledi;
Yurt içinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur.
Paşinyan'ın istifasını isteyenler caddelere çıktı! Dehşet anları...Resmi açıklamalarla uyutulan işgalci Ermenilere taşınmaları için son dakikada bir gün süre verildi, geri sayım sürerken bu kez başka bir itiraf yapıldı. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan artçı şoklarla sarsılırken, Paşinyan'ın istifasını isteyenler bugün Erivan'ın ana caddelerine çıkınca dehşet anları yaşandı.