Son dakika... Abdulkadir Selvi'den muhalefete Karadeniz tepkisi: İyi bir sınav veremedi

Abdulkadir Selvi'nin açıklamaları şöyle;

Muhalefet bu konuda maalesef başarılı bir sınav veremedi. Aslında Türkiye böyle bir konuda temel bir sorunu var. Türkiye'ye değer katacak hang adım atılırsa atılsın Türkiye'de bir kesim ya bunu küçük küçümsemeye çalışıyor ya yok sayıyor ya da bunu tehlikeli ilan ediyor. Biz bunu Boğaziçi Köprüsü yapımında yaşadık. Boğaziçi Köprüsü'ne karşı kampanyalar düzenlendi bu ülkede. Şimdi bir Boğaz Köprüsü değil 3 Boğaz Köprüsü yetmiyor. Geçmişte Keban Barajı'nda biz bunu yaşadık. Keban Barajı'na karşı çıkıldı. Böyle bir zaafımız var. Bu haftalık şimdilik Türkiye'nin ilk ve en önemli doğal gaz rezervinin bulunması sürecinde de kendini gösterdi.

Ben burada bazı isimleri izninizle saymak istiyorum. Mesela sayın Meral Akşener, CHP'den Engin Altay, İlhan Kesici, Ahmet Akın, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş... Neden saydım bunları... Bunlar doğal gaz bulunduğunda tebrik ettiler, kutladılar. Yani biz doğruya doğru diyen, yanlışa yanlış diyen insanlarız. Ama şuana kadar ne CHP Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu'ndan ne CHP'nin yetkililerinden hatta Saadet Partisi'nden DEVA Partisi'nden eski Cumhurbaşkanı sayın Abdullah Gül'den bu konuda en ufak milletin sevincine ortak olacak, tebrik edecek, kutlayacak, cesaret verecek, emeği geçenleri teşvik edecek inşallah daha büyük doğal gaz rezervinin bulunması konusunda Türkiye'ye biz istikamet verecek açıklamalar göremedik. Maalesef milli meselelerde yani milli sevinçlerimizde hatta bunu biliyorsunuz sınır ötesi operasyonlarda dahil... Millet sevinirken maalesef muhalefet bu konuda iyi bir sınav veremiyor.

(Muhalefet neden böyle davranıyor?)

Aslında üzerinde düşünülüp tartışılması gereken bir konu. Elbette ki Rece Tayyip Erdoğan'ın ya da iktidarın hanesine artı puan yazılır gibi düşünüyorlar ama millet o mesajı alıyor. Yani milletin sevincinde bir olmak demektir. Milletin sevincinde birlikte olsalar inanın ki o sadece iktidara yazmaz, muhalefet de yazar. Çünkü millet yıkıcı bir muhalefet istemez, yapıcı bir muhalefet ister, pozitif muhalefet ister.Türkiye'nin başarılarıyla övünen başarılarıyla destekleyen daha başarılı olması için Türkiye'ye yön gösteren bir istikamet tayin eden bir muhalefet olursa millet der ki 'Bunlar desteklediler, hatta teslim ettiler hakkını, bunlar daha iyi yapacak' der onlara görev verir. Ama tam tersine Türkiye'ye katma değer yapacak. Özellikle bulunan doğal gaz inşallah devamı da gelir. Bundan rahatsız olmak, sessiz kalmak millet bunları bir yere not ediyor.

"BEN HATIRLAMIYORUM BÖYLE BİR TABLO"

Gazeteci Avni Özgürel: 'Türkiye'de muhalefet partisi olmanın bir alışkanlığı var. Yani 'biz muhalefetiz, siz yapacaksınız biz karşı çıkacağız' diye... Bu şimdiye ait birşey değil. 27 Mayıs öncesi Demokrat Parti döneminden başlayın 1960 sonrasından alın gelin. Türkiye'de her zaman için söylüyoruz ya 'yapıcı muhalefet' diye o hiç bir zaman olmadı. Türkiye'nin ortak bir takım meseleleri gündeme geldiğinde yani bana göre 1974'te rahmetli Demirel'in Kıbrıs harekatı sırasında Başbakanlık'a giderek sayın Bülent Ecevit'e giderek destek vermesi. Ben hatırlamıyorum böyle bir tablo. Türkiye'nin milli meselelerinde hem iktidar muhalefete güvenemedi hem de muhalefet de hiç bir zaman iktidarın yanında sevindirdiyse bile en son doğal gaz rezervinin bulunması olayında.

Bir kere Genel Başkan seviyesinde mesela sayın Kılıçdaroğlu seviyesinde bir tebrik, kutlama ya da memnuniyet ifadesi duymadım ben. Sevinmemiş midir her halde sevinmiştir diye düşünüyorum. Ama bu bir ortak mesele Türkiye'nin... Bu problem yarın bir gün CHP iktidara gelse bu Türkiye'nin doğal gaz faturası enerji faturası onun da başında olacak. Bu sadece AK Parti'nin sadece Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Dolayısıyla dün bir televizyon kanalında uluslararası enerji komisyonunda önemli bir Türk görevli başkanı onun bir konuşmasını dinledim. Dedi ki, 'ben anlayamıyorum neden insanlar sevinemiyorlar'. Bu tek bir partiyle alakalı bir şey değil. AK Parti ile ilgili bir şey de değil. Yani bakıldığında bunun CHP mesela şu noktada 'çok daha sondajlar yapılmasını bekliyoruz, inşallah yeni rezervler de bulunacaktır. Bu sondaj gemilerinin alınması son derece yararlı olmuştur. Biz de yarın bir gün iktidar olduğumuzda bu noktada aynı çizgide şeyleri yapacağız. Milletin enerji faturasını küçültmek adına he Türkiye'yi bulunduğu coğrafyada daha etkili bir aktör haline getirmek adına' bunu diyebilirsiniz.