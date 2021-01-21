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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den reform açıklaması
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21.01.2021 - 10:39 |

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den reform açıklaması

Adalet Bakanı Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır." dedi.

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den reform açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları şöyle:

Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim.

Filmden etkilendi! Gören telefona sarılıyorBir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
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