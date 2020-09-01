Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

3 Eylül'de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti bu sene bir yılını dolduracak.

Annelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu. Bu annelere bir kez daha saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah çok kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz.

GİRESUN'DA SEL FELAKETİ

2020 yılı hepimizin hayatında özel bir yıl. En son Giresun'da yaşadığımız sel felaketi çok büyük bir felaket. Bölgede belki de görülmemiş bir felaket oldu.Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bakanlarımız ilk andan itibaren oradaydı. Bütün bu çerçeve içerisinde Giresun'daki yaraların sarılması için olağanüstü mücadele ortaya konuldu. Bakanlarımız büyük bir gayretle orada çalışıyorlar. Giresun'da benzer bir afetin yaşanmaması için yapılacak işler var. Yeni felaket yaşanmaması için çalışmalar var. Büyük bir proje hayata geçirilecek. Giresun'un bu felaketten hızla ayağa kalkması için büyük bir gayretle bu çalışma devam ediyor.

MALAZGİRT - 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Bayramlar arası sanal yarış oluşturuluyor. İletişim Başkanlığımızın organize ettiği ışık gösterisi herkesin beğenisini kazandı. Bu yalanlar çok çabuk bir şekilde oluşturuluyor ve hızlı yayılıyor. Bu millete kötülük ediyorsunuz tarih konusundaki cahilliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Malazgirt'ten 30 Ağustos'a kadar aynı tarihin izini sürüyoruz. Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez.

TERÖRLE MÜCADELE

DEAŞ'a en büyük kayıpları verdirmiş ülkeyiz. DEAŞ'la mücadele insanlık adına yapılan mücadeledir.

BÜŞRA HEMŞİRE

O da Antalya'da gözaltına alındı. Emniyet güçlerimizin başarılarından ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Uzaktan eğitim 18 Eylül'e kadar yürütülecek. Milli Eğitim Bakanlığımız yüz yüze eğitime 21 Eylül'de aşamalı olarak geçmeyi planlıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alındı. Türkiye'nin eğitim konusundaki seferberliği devam ediyor. 18 milyon öğrenciden 1.5 milyon civarında sorun yaşayan öğrencilerimizin olduğu söyleniyor. Bakanlık il il çeşitli analizler yaptı. Şu an 5 bin 200 noktada EBA destek noktası söz konusudur. Televizyon temini konusundaki çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlığımız ücretsiz internet kotalarını öğrencilerimize sağladı. Türkiye uzaktan eğitimi verecek yüksek kapasiteye sahiptir. Türkiye bu konuda takdir görmektedir. Dolayısıyla bu dönemde bütün öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Hiç olmayan konu. Nereden çıkıyor bilmiyoruz. Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithal edilecek diye açıklama yapıldı. Üstelik birileri çıkıyor iki satır bilgiye sahip olmadan suçluyor. Esasında olmayan bir şey üzerinden bir muhalefet yapılıyor. Bunu sadece bir yalan siyaseti nasıl üretilire bir örnek olarak veriyorum.

DOĞU AKDENİZ

Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bir matematik kesinlikle Türkiye burada yüzde yüz haklıdır. Burada Türkiye'nin haklılığını gösteren pek çok olay vardır. Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor. Yunanistan korsan devlettir. Tamamen hukuk dışı, siyaset dışı birtakım çabalar içerisine giriyor. Meis Adası'nın kıta sahanlığı olamaz.