Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Diyarbakır Anneleri eylemlerine evlat nöbetlerine devam ediyorlar. Anneler evlatlarına kavuşmak için dünya tarihine geçecek mücadele veriyorlar. Bugüne kadar evladına kavuşanların sayısı 19'a yükseldi. Görmezden gelen ikiyüzlüdür.



Şırnak'ta anneler bir eylem başlattı. Burada Şırnaklı kadınlardan 'yeter artık' diyen bir eylem bu. Onlara da selamlarımızı iletiyoruz.



"ERMENİSTAN İŞGALİ BÜYÜTMEK İÇİN SALDIRIYOR"



Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yaptığı hukuksuz saldırıyı izliyoruz. Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan bölgelerin haberini almak bizi mutlu etmektedir. Ermenistan'a verilen silahları, Ermenistan'a destek veren teröristlerin yaptıkları kara propagandayı gördük.

18 Ekim'de yürürlüğe girmesi gereken ateşkes Ermenistan tarafından hemen ihlal edildi. Ermenistan'ın diplomasi istemeyen taraf olduğu görüldü. İşgali büyütmek için saldırıyorlar. Türkiye, sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Ermenistan orada işgalcidir, Azerbaycan'ın yaptığı ise vatan savunmasıdır.



KKTC'DE ERSİN TATAR DÖNEMİ



KKTC'de hak ve menfaatlerinin korunması açısından yeni bir döneme işaret etmektedir. KKTC Cumhurbaşkanlığında geçmiş dönemde duyduğumuz Türkiye'yi, Kıbrıs davasını, Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların siyasi dönemi kapanmış oldu.



YUNANİSTAN İLE AKDENİZ GERİLİMİ



Hem kendi mavi vatanımızda hem Kuzey Kıbrıs için menfaatlerimizi koruyacağız. Müzakere kapısı her zaman açıktır. Her zaman şunu söyleriz, Türkiye bir müzakere devletidir. Ama sahada bir filli durum yarattıklarında Türkiye gerekli cevabı verecek kudrete sahiptir. Sahada dayatma olursa gereken cevap verilir. Burada müzakereyi istismar eden taraf Yunanistan'dır.



LİBYA'DAKİ GELİŞMELER



Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma BM'ye bildirilmiştir. Türkiye baştan beri Libya'daki çözümünü siyasi süreç ile olacağını dile getirmiştir.

Libyalı kardeşlerimize destek ortaya koyduk. Libya'nın toprak bütünlüğü konusunda herkesin hassas olması gerekiyor. Önümüzde 9 Kasım'da Tunus'ta gerçekleşecek bir forum var.



S-400 TARTIŞMALARI



Türkiye'nin etrafındaki tehditlerden doğan hava savunma ihtiyacı nettir. NATO Türkiye'nin bu ihtiyacına koşamadı. İlk olarak Patriot alma çabamız olmuştur. Türkiye bir NATO üyesidir ve bu tartışılmaz bir gerçektir. NATO'ya destek veren önemli bir güçtür. Bu durum Türkiye'nin NATO üyeliği ile çelişen bir durum değildir. Müttefiklerimiz taciz diliyle konuşmamalı.



MACRON'A TEPKİ



Her meselede Cumhurbaşkanımıza karşı bir gerilimi tırmandırma politikası izliyor. Macron'ın 'Erdoğan'ı uyardım' tarzı sözleri gerçek değildir. Cumhurbaşkanımıza o cümleleri kuramaz. Macron kafasında bir senaryo yazıyor. Libya politikası tutmayınca Türkiye'ye saldırıyor. DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat sağlıyor. Herkesin bilmesi gerekir, oradaki Müslümanları taciz etmek camilere saldırmak oradaki ırkçıların işine yarar. DEAŞ gibi zalim örgütlere yol açar. İslam'ı terörle yan yana kullanan bir metni, yasa adı altında Bakanlar Kurulundan geçireceğini söylemesi büyük bir basiretsizliktir.



İSRAİL İLE NORMALLEŞME ANLAŞMALARI



Bu ülkeler 'biz bunu yapınca Filistin'in hakları daha çok korunacak' dediler. Görüldüğü gibi normalleşmeler haksız yerleşmeleri azaltmadı.



AVRUPA'DA İSLAMFOBİ



Bu faşizmin yeni bir türü. Biz oradaki öğretmeninin öldürülmesini de kınıyoruz. Macron'un yaptığı da bir kışkırtmadır. Macron'un ortaya koyduğu tavır 'Avrupa'da nasıl yanlış davranılır'ın karşılığıdır.



SORU - CEVAP



(NAVTEX İPTALLERİ) Görüşme mekanizması çok verimli işlemiyor. Türkiye bir müzakere devletidir. Yunanistan bağlı kalacaksa Türkiye bunları elbette destekler. Müzakere masasına samimi oturulursa biz hazırız



(HATAY'DAKİ SALDIRI GİRİŞİMİ) Güvenlik güçlerimizi dikkatleri ve fedakarlıkları için tebrik ediyoruz. Büyük bir felaket söz konusu olabilirdi.



(KILIÇDAROĞLU'NA YANIT) Kurduğu cümleler çok yakışıksız. Siyasi polemikleri aileye taşımak, hanımefendiye taşımak son derece yakışıksızdır. Aile üzerinden siyaset yapması son derece yakışıksızdır. Fransız tezlerini kullanmaktan vazgeçsin. Allah'tan kimse örnek almıyor. Valimize karşı kullandığı dil yakışıksız olmuştur ve uygun olmamıştır.