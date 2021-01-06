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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... AK Parti'den 3 isme suç duyurusu!
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06.01.2021 - 11:42 |

Son dakika... AK Parti'den 3 isme suç duyurusu!

AK Parti, eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

Son dakika... AK Parti'den 3 isme suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirdi.

FİKRİ SAĞLAR'IN AÇIKLAMALARI DA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

CHP eski Mersin milletvekili Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var

CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

Tüm bu açıklamaların ardından AK Parti 81 ilde 3 isim için savcılıklara suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Makas atıp, metro duvarına çarptıBursa'da trafikte makas atarken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metro duvarına çaptı. Arkasındaki otobüsün de otomobile çarptığı kaza ise başka bir aracın kamerasınca anbean kaydedildi.
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