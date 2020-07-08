Son dakika... AK Parti'den baro teklifi açıklaması

AK Partili Turan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Teklifin görüşmelerine bugün başlıyoruz. Çoklu baro diye ifade edilen teklifin adı çoklu baro değil. Bu reform niteliğinde bir düzenleme. Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor. Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz. Genel yaklaşım bir reform paketi olduğu yönünde. Şu anda marjinal olduğunu düşündüğümüz baro başkanlarının ahlaki ve siyasi sicillerine baktığımızda başörtülü avukat yemin edemez dediğini biliyoruz. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası külliyen yalan.

Avukatlar için kılık kıyafet serbestisini kanuni güvenceye kavuşturuyoruz. İstiyoruz ki avukat cübbesi dışında hiç bir kılık kıyafete karışılmasın

Bir diğer eleştiri konusu komisyon sürecinde, düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş. Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK; FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş. Bu kanun çerçevesinde suç işleyen cezasını çekecek."

Baroların bölünme hakkı var, zorunluluk yok. Baro başkanları eşit temsil edilecek.