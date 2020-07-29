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29.07.2020 - 15:06 | | DHA

Son dakika... AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığı açıkladı. AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika... AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Milletvekili Ahmet Salih Dal, vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulundu. Dal, şunları kaydetti:

"Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşerilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım."

Son dakika... AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

AK PARTİ BATMAN MİLLETVEKİLİ DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

AK Parti Batman milletvekili Ziver Özdemir de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, izolasyon sürecinde olduğunu belirtti. Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"“Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim.”

Son dakika... AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

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