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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... AK Partili Mahir Ünal'dan darbe iması tartışmalarına net yanıt
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05.01.2021 - 15:19 |

Son dakika... AK Partili Mahir Ünal'dan darbe iması tartışmalarına net yanıt

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika... AK Partili Mahir Ünal'dan darbe iması tartışmalarına net yanıt

Darbe iması tartışmalarıyla ilgili Ünal, 'Birileri hala darbenin çözüm olduğuna inanıyor. Darbenim çözüm olduğuna inançları sapasağlam duruyor. Türkiye'de darbe mekaniği bitmiştir' dedi.

AK Partili Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sürekli huzursuzluk yaratmaya çalışıyor. 

Hizmetler kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hala Türkiye'de darbenin çözüm olduğuna inananların bu konuda düşünceleri devam ediyor.

(CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü açıklaması)

CHP içinde destekleyen yüzlerce açıklama var.

(Boğaziçi'nde rektör tartışması)

Hukuki ya da yasal bir sorun var mı yok. HDP'den vekil olup dönen birine itiraz etmezlerdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin ismini lekelememek lazım. Gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si öğrenci.

CV'sine baktığınızda son derece yetkin bir kişi.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi)

Gündemlerin ne olduğu konusunda açıkçası bir şey söyleyemem. Bu nezaket ziyaretidir. 

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Türkiye önümüzdeki sürece güçlü bir şekilde çalışıyor.

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