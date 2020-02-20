Son dakika... Ankara'da tarihi gün! İstanbul'u kıskandıracak

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Almanya'da ırkçı saldırı)

Almanya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum. Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor.

(Millet Kütüphanesi)

Bugün ülkemiz ve Ankaramız adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı'na mutluluğumuza ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini kurarak her alanda iş birliğimizi derinleştirdik. Dün de konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Bu sabah iş adamlarımızla bir araya geldiniz. Toplantıda onların özellikle girişimlerini bundan sonraki süreçte Özbekistan'da devam ettirmesini bizler de tavsiye ettik.

Her kitap bir alimdir. Ecdadımız kitaplarla dolu bir kütüphaneyi her türlü zenginlikten üstün tutmuştur.Nerede bir soykırım, katliam varsa orada ilk hedef kütüphaneler olmuştur. DEAŞ ve diğer terör örgütleri Irak'ta, Suriye'de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombaladı. Bugün de kültür katliamları böyle devam ediyor.

Kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır.

Batının eski Yunan metinleriyle buluşması bile bizim kütüphanelerimizle olmuştur. Avrupa'nın Ortaçağ karanlığına mahkum olduğu yıllarda İslam şehirleri, medrese ve kütüphaneleri ile dünyaya ışık saçıyordu.

Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamamına erdirmiş olacağız. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. 550 bin elektronik kitapla gerçekten çok önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu kitap seferberliğini genişleterek 5 milyonu aşan bir hacme ulaşacağız. Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. Bu kütüphane ile tarihe uzanan bir köprü kuruyoruz.

Millet Kütüphanemizin bir benzerini de inşallah İstanbul'da inşa edeceğiz. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız Dünyaca ünlü bu tür merkezlerimizle özellikle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz.

Buraya gelen tüm misafirlerimize günün 24 saati çay, simit, kek ücretsiz olacak.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV: 350'DEN FAZLA ÇEŞİTLİ KONULARDA KİTAPLAR GETİRDİK

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Özbekistan halkı 'Düğüne hediye ile gidilir.' diyor. Buna uyarak biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 350'den fazla çeşitli konularda kitaplar getirdik." dedi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanenin Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, kadim ve çağdaş mimari gelenekleri bünyesinde barındıran bu görkemli yapının, her türlü takdire layık olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğunu hatırlatan Mirziyoyev, son yıllarda iki ülke arasında siyasi, ticari, ulaştırma ve beşeri alanlarda büyük ilerleme katedildiğini belirtti.

Mirziyoyev, "Son yıllarda iki ülke liderinin siyasi iradesi ve halklarımızın desteğiyle, ilişkilerimizde dost ve kardeşlik temelinde yepyeni sayfa açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bilim ve irfanın, iki ülke halklarını yakınlaştıran ortak değerlerden biri olduğunun altını çizen Mirziyoyev, Türk ve Özbek halkları arasındaki kültürel alışverişin çok eskiye dayandığını vurguladı.

Konuk Cumhurbaşkanı, halihazırda klasik ve çağdaş Özbek edebiyatı yazarlarının eserlerinin Türkiye'de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek aynı şekilde Özbekistan'da da Türk edebiyatına yönelik artan ilgi olduğuna dikkati çekti.

"ÖZBEKİSTAN'IN KİTAP FONLARINDA 100 BİNLERCE EL YAZMASI ESER MUHAFAZA EDİLİYOR"

Buhara şehrinin 2020'de "İslam Kültür Başkenti", Hiva'nın ise "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğine belirten Mirziyoyev, bu anlamda sene içerisinde Özbekistan'da çok sayıda uluslararası etkinlik organize edileceğini söyledi.

Mirziyoyev, Türkiye'den "alimlerin de bu etkinliklere katılacağını" ifade ederek Özbekistan'ın kitap fonlarında 100 binlerce el yazması eserin muhafaza edildiğine dikkati çekti.

Bu manevi hazinenin incelenmesi ve araştırılmasının önemine işaret eden Mirziyoyev, Türkiye ile bu konuda birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Şevket Mirziyoyev, bu vesileyle iki ülke üniversiteleri ve bilimsel araştırma kurumları arasında iş birliğinin artırılması çağrısı yaparak, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğinin, Türkiye'nin açılışı yapılan bu kütüphanesinin ve 150 senelik tarihe sahip Özbekistan'ın Ali Şir Nevai Kütüphanesinin müteşebbisi olacağı inancındayım. Bugün Türkiye'de büyük şenlik, tabiri caizse marifet ve maneviyat düğünü yapılmaktadır. Özbekistan halkı da 'Düğüne hediye ile gidilir.' diyor. Buna uyarak biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 350'den fazla çeşitli konularda kitaplar getirdik.

Dünyada pek ender olan, Özbekistan Müslümanları İdaresi Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Osman Mushaf'ın usta hattatlarımız tarafından yapılmış örneği de getirdiğimiz eserler arasındadır. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü Mesnevi eseri el yazısının faksimile baskısını da dikkatlerinize sunuyoruz."

Bunların yanı sıra çok sayıda diğer önemli eserin de Türkiye ile ebedi iş birliğine örnek teşkil ettiğini anlatan Mirziyoyev, "Sadece Türkiye değil, tüm Müslüman aleminin şairi olan Yunus Emre'nin kitabı ülkemizde Özbek dilinde yayımlandı. Bu kitaba ön söz yazma onuruna kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Mirziyoyev konuşmasını, "İş bu muazzam kütüphanenin Türkiye halkı, Türkiye gençleri, bilime - marifete değer veren tüm insanlar için gerçek maneviyat sarayına dönüşmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesiyle tamamladı.