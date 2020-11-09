Son dakika... Ankara'da yoğun hafta! Kritik toplantı bugün

Ankara yoğun bir haftaya yoğun bir programla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk olarak büyükelçiler konferansına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. MYK toplantısında yoğun bir gündem var. Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılması. ABD'de Biden'ın seçilmesinin yansımaları. İzmir depreminin ardından yeniden inşa çalışmaları. Ekonomideki gelişmeler MYK toplantısının gündeminde olacak.

Meclis'in gündeminde ise vergi ve SGK borçlarının yapılanmasının görüşmeleri devam ediyor.