Son dakika: NATO'nun Doğu Akdeniz hamlesiyle ilgili Türkiye'den flaş açıklama!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kimsenin hakkında gözümüz yok! NATO Doğu Akdeniz için iki ülkenin görüşmesini talep ettiğini bildirdi. Biz 'Memnuniyetle' cevabını verdik. Aynı görüş Yunanistan'a da soruldu ve 'Olur' cevabı alındı. Ama Yunanistan sonra NATO Genel Sekreteri'ni yalanladı. Ama burada yalan söyleyen Yunanistan'dır.

Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi.

Diyalogla çözüme evet dedik ama Atina hayır dedi. Kendisine güvenen, haklı olan görüşmeden kaçmaz. Yunanistan da haksız olduğunu biliyor. Yunanistan'ı kışkırtan da Fransa. Fransa'nın da derdini biliyoruz.

Macron sömürgeci edasıyla gidiyor Lübnan'a ve bizi kötülüyor. Fransa gittiği her yeri sömürmüş ve bitirmiştir. Fransa bizim gittiğimiz yerleri ihya etmemizden rahatsız. Kazan kazan anlayışıyla herkesle ilişkilerimizi kuvvetlendirmek istiyoruz. Macron ne yapacağını şaşırdı.

Bu tür davranışları bırakmayı öneriyorum Fransa'ya.