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06.08.2020 - 20:33 | | AA

Son dakika... Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

Son dakika... Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rizede' düğünlere saat kısıtlaması da geliyorRize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve beraberindekiler bugün il merkezinde denetimleri yerinde inceledi. Rize’de insan yoğunluğunun en yüksek olduğu caddelerinden olan Osman Karavin Caddesi’nde gerçekleşen denetimlerin ardından açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize özelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemlerin alındığını dile getirerek düğün saatlerinin 2 saate düşürülmesi noktasında çalışmaların başlatıldığının altını çizdi.
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