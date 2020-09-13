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13.09.2020 - 11:19 |

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta

Bakan Akar açıklamasında, 'Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız. Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi. Biz her zaman diyalogdan yanayız, siyasi çözümden yanayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapamaya da devam ediyor' dedi.

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