13.09.2020 - 11:19 |
Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.
Bakan Akar açıklamasında, 'Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız. Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi. Biz her zaman diyalogdan yanayız, siyasi çözümden yanayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapamaya da devam ediyor' dedi.
Maske takmayan vatandaştan polise tehdit!Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimde polis ekipleri maske takmayan 3 vatandaşa toplam 2 bin 700 TL ceza kesti. Ceza yazılan bir vatandaş ve polis arasında tartışma çıktı.