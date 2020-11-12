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12.11.2020 - 10:22 | | AA

Bakan Akar'dan flaş Karabağ açıklaması: Barış gücünde yer alacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin izlediği strateji hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'dan flaş Karabağ açıklaması: Barış gücünde yer alacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

(Karabağ'da ateşkesin kontrolü ve denetimi) Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır

Türkiye’yi Ege Denizi’nde karasularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz.

15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir.

Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.

(S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi)Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz.

Koronavirüs aşısını deneyen profesörden canlı yayında flaş açıklamalarDünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de KORONA-VAC aşısı deneniyor. Aşı denemelerine gönüllü olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Gerek CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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