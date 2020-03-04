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04.03.2020 - 11:25 | | AA

Son dakika... Bakan Akar'dan Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarınki görüşmesine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimiz muhatabı Sayın Putin'e en üst düzeyde ifade edilecek. Dolayısıyla bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümlerdir." dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi flaş açıklama

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak için geldiği Meclis'te  gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın önemli  bir görüşme yapacağı dile getirilerek "Bu görüşmeden beklentiniz nedir? Nasıl bir  sonuç çıkmasını bekliyoruz?" sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:

"Başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların  uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. En üst düzeyde Sayın  Cumhurbaşkanımız tarafından görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimiz muhatabı  Sayın Putin'e ifade edilecek. Dolayısıyla bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Bizim  amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümlerdir. Bu konuda  başlangıçtan itibaren görüşlerimizi, taleplerimizi hep iletmiş bulunuyoruz. Bu  husus bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecektir."

Bölgenin rahatı, huzuru, güvenliği, akan kanın durması, bölgeye bir an  önce barışın gelmesi için çalıştıklarını vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız  gece gündüz, bir an önce orada huzurun sağlanması, üzerinde mutabakata vardığımız  konuların gerçekleşmesi için gayret gösteriyor. Bizim dileğimiz, umudumuz,  talebimiz her şeyin görüşmeler yoluyla çözülmesi ve olaya siyasi bir çözüm  bulunması bizim en samimi dileğimiz." ifadelerini kullandı.

BAHAR KALKANI HAREKATI

Hulusi Akar, başka bir soru üzerine, Bahar Kalkanı Harekatı'nda  faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek "Orada bir an önce  huzurun, sükunun sağlanması için gayret gösteriyoruz. Mehmetçik kendisine verilen  görevi büyük bir özveriyle, kahramanlıkla bugüne kadar olduğu gibi yerine  getirmeye devam ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edecek ve sonuç  gerçekleşecek. Temennimiz bu." dedi.

Bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat'taki İdlib  saldırısı sonrasında Rusya'nın bu işin içinde olduğunu ve Rusya'dan yarın  yapılacak görüşmede bir tazminat ve özür talebi iletilmesini istedi. Bu gündemde olabilir mi?" sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:

"Bunların hepsi kompleks, teknik konular. Sonuçlanması bakımından,  neyin ne olduğunu anlamak bakımından bu konulardaki teknik çalışmalar devam  ediyor. Bu hususta Cumhurbaşkanlığı makamı da yoğun çalışma içinde. Elde edilen  bilgiler Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli  çalışmayı sonuçları aldıktan sonra gereğini yapacaktır."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yerli ve milli füze savunma  sistemi Hisar'ın bir yıl öne çekilerek sınırda kullanılacağına yönelik  açıklamasının hatırlatılması üzerine Akar, "Milli ve yerli silah sistemlerimizin  bir an önce Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunulması için teknik personel,  subay, astsubay tüm arkadaşlarım büyük bir yoğunlukla, azim ve kararlılıkla bu  çalışmaları sonuçlandırmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince, bize düşen ne  görev varsa bunları yerine getiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

 

 

 

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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