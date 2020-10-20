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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Bakan Akar'dan flaş açıklama: Boyun eğmeyiz!
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20.10.2020 - 15:15 | | İHA

Son dakika! Bakan Akar'dan flaş açıklama: Boyun eğmeyiz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım" dedi.

Son dakika! Bakan Akar'dan flaş açıklama: Boyun eğmeyiz!

Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

"(Türkiye-Yunanistan) İstikşafi görüşmeler yapılsın, sorunları konuşarak çözelim fakat bir oldubittiye boğun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı."

 

Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.
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