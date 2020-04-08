Son dakika... Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Bakan Akar'ın TRT Haber'de yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle;

(Diyarbakır'daki alçak saldırı)

Maalesef bugün sabah saatlerinde ekmek parası peşinde olan vatandaşlarımızın, teröristlerin saldırısına tanık olduk, 5 vatandaşımız şehit oldu. Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler. Arkadaşlarımız şu an arazide, başarılar diliyorum. Terörle mücadele konusunda azalma, eksilme asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

(MSB'de corona virüs tedbirleri)

İlk günden itibaren corona virüsle mücadele konusunda tüm tedbirlerimizi aldık, uygulamaya başladık. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temas halinde bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Virüsün herhangi bir şekilde operasyon bölgelerine sirayet etmemesi için arkadaşlarımız çalışıyor. Şu ana kadar bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Virüse karşı mücadelemizi de sürdürüyoruz. Operasyon bölgelerimizde şu ana kadar vakamız olmadı.

Karargah ve kışlalarda bütün faaliyetlerimiz asgari personel ile yürütülüyor. Alınan tedbirler bugüne kadar başarıyla uygulandı.

Yurt dışından dönen personelimiz vardı, gözetim altındalar, 14 günü tamamladılar. 84 personelimiz hala gözetim altında. Bu dönemde yapılması gereken atamaları da erteledik. Okullarımızı kapattık, herkes evinde devam ediyor. Bu tedbirler başarılı bir şekilde uygulandı. Bu çalışmalarımız sürüyor.

(MSB'nin maske ve dezenfektan üretimi)

Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Şu anda makine alımları devam ediyor, yeni ekipmanlar devreye girmeye devam ediyor. Tüm halkımıza ücretsiz dağıtabilmek için haftada inşallah 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız.

(MSB'den virüse karşı ilaç üretimi)

Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip üretimine başlayacağız.

(NATO'da corona virüse karşı işbirliği)

15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız

(İdlib'de ateşkes ihlali var mı?)

27 Şubat'ta Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte mücadelemizin çerçevesi çizildi. 5 Mart'ta heyetler arasındaki görüşmede mutabakata varıldı ve ateşkes ilan edildi. Şu anda bu mutabakat çerçevesinde birkaç münferit ateşkes ihalil olmakla birlikte genel olarak huzur ortamı devam ediyor.

(İdlib'de Türk-Rus devriyesi)

Üçüncü devriye de tamamlandı, önümüzdeki dönemde devriye devam edecek. Önemli olan bu ateşkesin devam etmesi, kalıcı hale gelmesi dileğimiz.

(İdlib'de ateşkes süreci)

Önemli olan bu ateşkesin devam etmesi, kalıcı hale gelmesi dileğimiz.

(Terör operasyonları)

1 Ocak'tan itibaren 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kaçışlar, güvenlik güçlerine teslim artmıştır.

(Sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçişleri)

28 Şubat'tan itibaren 148 bin 763 sığınmacı karşı tarafa geçti.