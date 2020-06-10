Son dakika! Bakan Akar'dan önemli Libya açıklaması: Kaçtı!

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar 50 milyona kadar cerrahi maske üretildi. İlaç fabrikamızda dezenfektan üretimi devam ediyor.

TSK'DA KOVİD-19 İLE MÜCADELE

Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeri dışında 96 pozitif vakamız var.

Ateş ölçer, termal kamerayı da üretir hale geldik.

KOVİD TEHLİKESİ VARKEN ASKER EĞLENCELERİ VE ŞEHİRDE RAHATSIZLIK OLUŞTURULMASI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Kalbinde çok özel bir yeri var. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir."

BAKAN AKAR'DAN CELP AÇIKLAMASI

182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

Terörle mücadelemiz aynı şiddet ve tempoda devam etti. Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var

OPERASYON BÖLGELERİ...

Suriye'deki operasyonlarımızı ilk günkü heyecanla yerine getirmekteyiz. ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bölgede tacizler ve tecavüzler var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Her türlü tedbiri almak, ülkemizin menfaat ve refahını kollamak için askeri operasyon dahil her türlü adımı atmak hakkımızdır. Hudut ve halkımızın güvenliği temel esas budur. Müttefik ülkeler üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

1 Ocak'tan bu yana 4312 terörist etkisiz hal getirildi.

İdlib'de Ruslarla 16 devriye gerçekleştirdik.

LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİ GERİLİYOR

En bütük güç haklı olmak, adalete-hukua uygun olmak. Hafter darbecidir. Teyide muhtaç bilgiye göre Hafter Libya dışına kaçtı. Desteğimiz sayesinde Libya'da denge ciddi şekilde bozuldu.

LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Türkiye'nin attığı adımların hepsi hukuka uygun. Türkiye olarak biz orada Libya'nın davetiyle oradayız.

Türkiye'nin gücü kuvveti belli. Bu tehditlerin etkisi olmaz.

YUNAN BAKAN'DAN 'SAVAŞ' AÇIKLAMASI

O bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematik olarak sanmıyorum. Bugüne kadar uzmanlar arasında Yunanistan ile görüşmeler yapıldı. Burada hukuka uygun ne varsa yapmaya hazırız.

Silahlandırdıkları adaların silahsızlandırılmasını istiyoruz. Bu kadar abartılı istekler karşısında soğukkanlılığımızı koruyoruz.

Ayasofya, Türkiye'ye ait bir yapıdır. Siz bu yapıyla ilgili bir tasarrufa sahip değilsiniz. Bu Türkiye'nin idaresinde bir yapıdır. Bunu yabancılar dizayn edemez. Türkiye'yi bu konularda test edemezler.

F-35'TE SON DURUM

Konu hala devam ediyor. 2.1 milyar dolarlık bir sözleşmemiz var. 1.4 milyar dolarını ABD'ye ödedik. Bu uçakların binden fazla parçasının üretimine devam ederken, sıkıntı yaşanıyor. Sıkıntıların giderilmesi için görüşmeler sürüyor. Nasıl bize Patriot vermeyerek S-400'ü almak zorunda bıraktınız, aynı şeyi F-35'te yapmayın diyoruz.

TSK'DA FETÖ İLE MÜCADELE

Aynı tempoda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bütün komutanlara verdiğimiz talimatta kanaat önemlidir dedik. 19 bin 692 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bu ihraçların bizi etkilemediğini, personelimizin yeterli olduğunu belirtmek isterim.