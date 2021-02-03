Son dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile iki saati aşan görüşmesinin son derece yapıcı geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımların atılacağını değerlendiriyorum." dedi.

Akar, dün Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile gerçekleştirdiği ve iki saati aşan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samimi ve yapıcı olarak nitelendirdiği görüşmede birçok konuda görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduklarını dile getiren Akar, "Görüşmenin sonunda da birçok konuda benzer görüşlere sahip olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımların atılacağını değerlendiriyorum." diye konuştu.

Almanya'nın NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi dahil Avrupa güvenliği ve siyasi yapılarında, ekonomik kuruşlarda Türkiye'nin en önemli müttefik ve ortakları arasında yer aldığını ifade eden Akar, "Yürüttüğümüz çalışmaların önümüzdeki döneme çok daha olumlu şekilde yansımasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şansölye Merkel ile yaptığı görüşmelerde çizdikleri çerçeve içinde önümüzdeki dönemde daha yapıcı, olumlu, üretken birtakım çalışmalar yapmamız mümkün olacaktır diye değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından yapılan kısa açıklamada iki Bakanın da NATO vurgusu yaptığı hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

"Sayın Bakan'ın da değişik yer ve zamanlarda bahsettiği gibi Türkiye'nin ne kadar samimi, güvenilir bir NATO müttefiki olduğu herkesin malumudur. Bu çerçevede bugüne kadar NATO üyesi olarak bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Bu konuda son derece hassas olduğumuzu, çalışmaları en iyi şekilde yapmak için gayret içinde olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Gerek birlik tahsisi, gerek operasyon ve tatbikatlar ayrıca finansal destek konusunda da Türkiye'nin önde gelen NATO müttefiklerinden, ortaklarından biri olduğu herkesin malumu. Dolayısıyla bizim NATO ile olan münasebetlerimiz son derece yapıcı, iyi bir şekilde gerçekleşmektedir."

NATO KARARGAHI'NDAKİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında Doğu Akdeniz ve Ege'deki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak üzere NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma toplantılarının başlatıldığını anımsatan Akar, "Bugüne kadar 8 toplantı yapıldı. Bu toplantıların devam etmesini bekliyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın da bu konuya biraz daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu toplantıların daha verimli olması söz konusu." dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin İstanbul'da yapıldığını hatırlatan Akar, "İlaveten bizim daha önce başlattığımız güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan çalışmalar var. Bunların ikisi Atina'da gerçekleştirildi biri Ankara'da yapıldı. Bunun dördüncüsü için de ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu muhataplarımıza ilettik. Toplantıların devamı bakımından Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Bu toplantılarla diyaloğu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZ BİLİNMELİ"

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan yapılan "Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması"na yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine de Akar, "Türkiye olarak bizim yaptığımız bütün faaliyetleri gözden geçirdiğinizde araştırma gemilerimizin yaptıkları teknik ve bilimsel çalışmaların dışında herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Yunanistan'ın ise özellikle NAVTEX konusundaki faaliyetlerine dikkati çeken Akar, "Komşumuz Yunanistan birçok NAVTEX ilan etti fakat bunlardan çok azını kullanıyor. Biz bu konularda dahi son derece hassas, dikkatli davranıyor, iki ülke arasındaki münasebetleri olumsuz etkileyecek her türlü tavır ve hareketten kaçınıyoruz. Fakat diğer taraftan da bizim hakkımız olan bazı konular var. O konuların da takipçisi olduğumuzu herkesin bilmesi gerekiyor." dedi.

Konuya ilişkin üçüncü tarafların objektif yaklaşmalarına yönelik talepleri hatırlatılarak Almanya'nın bu konudaki yaklaşımına yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

"Almanya'nın bu konuda son derece tutarlı, ilkeli davrandığını görüyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. AB dönem başkanlığı sırasında Sayın Merkel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı görüşmelerde de gerçekten bu konuda tutarlı, son derece güven verici bir tutum izlediler. Biz bu tutumun hem AB hem NATO üyesi ülkelerle diğer ülkelere de örnek olmasını temenni ediyoruz, diliyoruz. Yaptığımız görüşme sırasında bunu Sayın Bakan birkaç kez değişik şekilde ifade ettiler. Onlar olayın bir şekilde Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmeler yoluyla çözülmesini desteklediklerini, bu konuda yardımcı olacaklarını tekrar tekrar ifade ettiler."

"OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

Alman Bakan ile görüşmesinde Türkiye ve Almanya arasındaki savunma sanayinde iş birliği konularının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, "Almanya ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda çok sıkı iş birliğimiz var. Önümüzdeki dönemde bu manada olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, Türkiye'nin İHA üretiminde önemli bir noktaya geldiğini vurgulayarak, "İHA konusu dahil birçok konuda da ayrıca iş birliği yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürebileceğimizi ifade ettik." diye konuştu.

"SAMİMİ EV SAHİPLİĞİ, İÇTEN MİSAFİRPERVERLİK"

Görüşme öncesi ve sonrasında Karrenbauer ile samimi diyalogları hatırlatılarak görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilere yansımasının sorulması üzerine Akar, şu yanıtı verdi:

"Özellikle savunma ve güvenlik konularına ilişkin Sayın Bakan Karrenbauer ile yaptığımız görüşmede çok samimi, açık, dostane ev sahipliği gördük. NATO'da müttefik olan ve uzun yıllardan beri tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan Almanya'da gösterilen misafirperverlik bizi de son derece memnun etti. Bu tavrın önümüzdeki dönemlerde somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Savunma güvenlik konuları başta olmak üzere siyasi ekonomik konular dahil diğer konularda da olumlu gelişmeleri bekliyoruz."

Karrenbauer'in görüşme sonrası yaptığı "zorlu konuların da ele alındığına" yönelik değerlendirmesi hatırlatılarak bu konuların neler olduğunun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Son derece samimi, açık, şeffaf görüş alışverişinde bulunduk. FETÖ konusunda, YPG'nin PKK'dan farklı olmadığı, İrini operasyonunun BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetini cezalandırmak gibi pratikte bir sonuç doğurduğu konularındaki görüş ve değerlendirmelerimizi Sayın Bakan ile paylaştık. Biz Almanya'yı çok yakın dost, ortak ve müttefik olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konular dahil tüm konuları görüşmek suretiyle bir çözüme varabileceğimizi bunun da Türkiye, Almanya ve Avrupa için iyi sonuçlar doğuracağına inandığımızı belirtmek istiyorum."

MACARİSTAN ZİYARETİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya ziyaretinin ardından dün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geçti.

Havalimanında, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko tarafından karşılanan Bakan Akar, Budapeşte Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

Buradaki anma töreninde ilk olarak Akar daha sonra ise Benko, 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri anısına yapılan anıta çelenk koydu. İki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bakan Akar ve Benko, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı. Akar, beraberinde Benko ile Gül Baba Türbesi’ni de ziyaret etti.

Gül Baba Kültür Merkezi’ni de gezen Akar ve Benko, çalışmalar ve sergi salonundaki eserlere yönelik bilgi aldı.