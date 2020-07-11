11.07.2020 - 12:38 |
Son dakika: Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tarih: 11 Temmuz 1995
Zulmün Adı: #Srebrenitsa
“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”
Aliya İzzetbegoviç
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımıazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Tarih: 11 Temmuz 1995Zulmün Adı: #Srebrenitsa“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”Aliya İzzetbegoviç