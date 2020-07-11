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11.07.2020 - 12:38 |

Son dakika: Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarih: 11 Temmuz 1995

Zulmün Adı: #Srebrenitsa

“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”

Aliya İzzetbegoviç

Son dakika: Bakan Albayraktan Srebrenitsa paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımıazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Tarih: 11 Temmuz 1995Zulmün Adı: #Srebrenitsa“Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”Aliya İzzetbegoviç
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