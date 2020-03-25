Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi I Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrencinin daha yurda getirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi aileleri. Normal uçuşlarımız yok ama kargo uçuşları var. Gereken desteği veriyoruz.

Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti.

Vizesi geçmiş vatandaşlara karşı farklı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla görüşüyoruz.

Corona ile ilgili 30 binden fazla çağrı aldık. Bunlara tek tek cevap veriyoruz. Dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın eleştirileri tek tek dikkate alıyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 çağrı alıyoruz.

Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayınız. Bizler size hizmet etmek için başkonsolosluklar büyükelçilikler açıyoruz.

(Virüse karşı uluslararası işbirliği)

Bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla (İspanya, İtalya...) neler yapmamız gerektiğine dair konuşmalarımız oldu. Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik.

Kendi ihtiyacımız bizim tespit edip tüketim fazlası ihtiyacı temin edebiliriz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de fırsatçılar oldu, stok yapanlar oldu. Her şey tüm merkezden kontrol edilecek. Dün örneğin İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm geçmiş olsun demek için. Kendilerinin bizden maske talebi oldu.

Hangi ülkenin ne kadar tıbbi malzemeye ihtiyacı var? Özellikle g-20 ülkeleri olarak bizim bunu koordine etmemiz gerekiyor. Gereken katkıyı sağlarız, adımı atarız. Türkiye insani ülke olarak dünyada 1. sıradadır.

(65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı)

Devletimiz gereklid esteği veriyor. Gıda, ilaç ihtiyacı olduğu zaman polis kardeşlerimiz, zabıta kardeşlerimiz belediyelerimiz devletin kurumları gerekli desteği veriyor. Gördük ki son günler de onu da suistimal edenler oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edenler oldu. Bu duyurudan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Gerekli tedbirleri almalıyız. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da her türlü desteği vermemiz lazım. Onlar da bu kara uysunlar.

Devletimiz her gün önemli kararlar alıyor.

Paniğe gerek yok tedbir alacağız. İnşallah bu süreci aşacağız ve bu süreçten daha güçlü çıkacağız.