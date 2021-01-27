Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan AB mesajı: Fırsat penceremiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika açıklamalarda bulundu. Türkiye-AB ilişkilerine değinen Bakan Çavuşoğlu, 'Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var' ifadelerine yer verdi.