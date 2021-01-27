27.01.2021 - 11:11 | | AA
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan AB mesajı: Fırsat penceremiz var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, 'Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var' dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika açıklamalarda bulundu. Türkiye-AB ilişkilerine değinen Bakan Çavuşoğlu, 'Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var' ifadelerine yer verdi.
Medyumlarından pes dedirten istismar! 'Büyü yapıp kargoyla gönderiyoruz'Sosyal medyada 'medyum, hoca' sıfatlarıyla sayfalar açıp, büyü yoluyla insanların dertlerini çözdükleri iddiasıyla maddi kazanç elde edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcılarının son yaptığı bu kadarına da pes dedirtti. DHA muhabirinin müşteri gibi telefonla arayıp ulaştığı, kendisini medyum olarak tanıtan kişi, bin lira karşılığında koronavirüsten 1 asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.