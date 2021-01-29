Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! 'Güzel haberleri yakında alacağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur." dedi.

Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkileri enine boyuna ele aldıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu bağlamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen toplantıların nasıl düzenlenebileceğini görüştüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri İran nükleer anlaşmasına destek verdiğini anımsatarak, anlaşma imzalanmadan önce de katkı sağlandığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran'a bu çerçevede her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

GİNE KÖRFEZİ'NDE KAÇIRILAN MÜRETTEBAT ÜYELERİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Gine Körfezi'nde Türk gemisinin kaçırılan mürettebat üyeleri) İyi olduklarını öğrendik. Yakında güzel haberleri vereceğiz." diyerek, süreç hakkında daha fazla detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Yeni ekibin dün bölgeye ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, gemideki 3 mürettebatın da bugün Türk Hava Yollarıyla (THY) Türkiye'ye dönecekleri bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumlar arasında bir çalışma grubu oluşturduğunu ve bölgeye gönderildiğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi;

Bölgesel konuları ve iş birliğini ele aldık.

(Karabağ'da ateşkes süreci)

Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.

(İran'ın nükleer programı)

İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve iş birliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.

(Türk denizcilerin korsanlar tarafından alıkonulması)

Korsanlar mürettebat ve kaptanla temasa geçtiler. 15 kardeşimizin hepsinin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah yakında alacağız.

(Türkiye-İran ilişkileri)

İlişkilerimizi her zaman geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu ilişkilerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmemiz lazım. En zor zamanlarda hep ayanışma içindeyiz. Bölgenin istikrarı için iş birliğimizi güçlendirmemiz lazım. Bunu için çalışıyoruz.

(Cevad Zarif'in açıklamaları)

Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah bunun tarihini yakın zamanda netleştireceğiz.

İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır. İlişkilerimiz her zaman devam edecek. İran ile Türkiye arasında iş birliği her zaman geniştir, fazladır. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz.

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