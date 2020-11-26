26.11.2020 - 18:27 | | AA
Son dakika... Bakan Elvan ve Gül'ün iş dünyası ile görüşmeleri yarın başlıyor
Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, iş dünyası ile yapacakları görüşmeler kapsamında yarın TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek. Elvan ve Gül, TOBB temsilcileriyle de cumartesi günü bir araya gelecek. Toplantıya, Varank, Pakdemirli ve Pekcan da katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Elvan ve Gül, yarın saat 09.30'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.
Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.
Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lerle devam edecek.