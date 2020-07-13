Son dakika... Bakan Gül'den darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir" dedi.

Bakan Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan 4'ncü Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.

Abdülhamit Gül, "Kalkışmanın asli failleri FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yoluna hızla ilerlemektedir. Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmıştır. Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir. Örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar daha geniş bir zeminde ve ülke genelinde devam etmektedir" diye konuştu.

BAKAN GÜL'DEN AYASOFYA AÇIKLAMASI

Sempozyumda konuşan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili olarak "Millet iradesi değil, FETÖ'yü milletin üzerine salan irade egemen olsaydı bugün Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak mümkün olmayacaktı. Türkiye egemen bir devletin gücü ve özgüvenine erişememiş olsaydı Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine hürmetle bu kutlu mabede tarihsel işlevini yeniden kazandırabilmek mümkün olur muydu? 15 Temmuz başarıya ulaşmış küresel kudret sahiplerinin oyuncağı halinde gelmiş olsaydı bu karar alınabilir miydi? Bugün onlar Ayasofya'nın ibadete açılmasından hayal kırıklığına uğradığını ifade ediyorlar. Bizim derdimiz milletimizin hayalleridir. Milletimizin hayallerini yaşatmak, düşlerini gerçekleştirmektir. Milletin penceresinden bakıldığında kırılan hayaller değil, zincirlerdir. 15 Temmuz'da milletin ayağına takılmak istenen prangaları kırıp atmıştı. Yine 1 Temmuz'da hamdolsun Ayasofya'nın da zincirleri kırılmıştır. Ayasofya ceddimizden milletimize kutlu emanet aynı zamanda kültür hazinesi olarak en iyi şekilde korunacaktır" dedi.